Se recuperar completamente de um grave acidente requer muita determinação e força de vontade pois, muitas vezes, as dores e o desânimo fazem com que muitos desistam de tentar levar uma vida comum desse trauma.

Desistir, no entanto, não é uma palavra que consta no dicionário do professor de artes marciais Ulisses das Neves, de 35 anos, que há cinco anos pensou que nunca mais conseguiria andar novamente.

“Eu dava aula de Muay Thai em Petrolina de Goiás e no dia 03 de dezembro de 2013, quando estava voltando pra Anápolis para aula de Jiu-Jitsu, um motorista bêbado entrou na contra mão e bateu no meu carro, ali nas proximidades de Campo Limpo. Foram algumas horas de angústia até ser socorrido. Fui levado para o Hospital de Urgências, passei por cirurgia. A recuperação foi muito complicada porque a possibilidade de eu nunca mais andar era grande”, relatou

Conforme Ulisses, a recuperação se tornou rápida quando percebeu que além do desejo de voltar a lutar, tinha também o apoio dos amigos, família e dos próprios alunos.

“Depois de um do acidente eu consegui voltar a dar as minhas aulas. Mas demoraram dois anos para que eu pudesse lutar novamente. Para o espanto de muitos, eu voltei e fui agraciado por Deus com a vitória. Depois disso venci mais algumas lutas e, no mês passado, conquistei o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu”, contou.

Devido aos perigos das estradas, Ulisses deixou de dar aulas em Petrolina e passou a treinar em academias. Porém, o desejo de crescer surgiu e ele não só criou no último ano o Centro de Treinamento Equipe Ice Man, como também decidiu aumentar a família e ter a terceira filha com a esposa Marina Cavalcante.

Exemplo de superação para a família e alunos, Ulisses afirma que quer levar sempre para as pessoas a motivação para que nunca desistam dos próprios sonhos.

“A vontade de vencer tem que ser maior que o medo de perder. Tudo que a mente consegue projetar, você consegue fazer. Depois que aconteceu isso, eu vi por determinação divina que estou aqui para ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir e levar o bem, seja com uma palavra, uma expressão, um sorriso, de qualquer forma, só quero ajudar as pessoas”.