Como já adiantado pelo Portal 6, o prefeito Roberto Naves (PP) confirmou nesta quinta-feira (30) que Anápolis permanece no nível moderado da matriz de risco.

Pelas redes sociais, Roberto destacou que o número de casos e óbitos praticaram dobraram nos últimos dias e fez dois anúncios importantes.

O primeiro é a abertura mais leitos exclusivos Covid-19. “A partir de agora os anapolinos terão um total de 50 leitos de UTI e 85 de enfermaria”, afirmou.

Já o segundo anúncio feito pelo prefeito foi sobre a mudança no funcionamento do comércio autorizado a funcionar.

Segundo Roberto, os estabelecimentos do Centro terão horário diferenciado do restante da cidade – podendo abrir de segunda à sexta-feira, das 12h às 20h.

“E o comércio de Anápolis que não está localizado no Centro poderá funcionar de segunda à sexta, de 08h da manhã às 18h da tarde”, explicou.

Estas alterações no nível moderado da matriz devem ser publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Município (DOM) para começar a valer a partir de segunda-feira (03).

“Peço encarecidamente a cada um de vocês que não brinquem como o coronavírus, peço também a Deus que nos proteja e nos abençoe para que a gente possa vencer essa pandemia”, finalizou.

