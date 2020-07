O prefeito de Alexânia, Allysson Silva Lima (PP), deve se deslocar até a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), em Anápolis, na manhã desta quinta-feira (30).

O motivo? Recuperar sua caminhonete, que foi roubada na noite de terça-feira (28) e encontrada no Jardim das Américas 2ª Etapa, bairro da região Nordeste de Anápolis.

O assalto teve grande polêmica entre os moradores do município vizinho porque, de acordo com o Jornal Opção, o prefeito estaria em um bar depois do horário estipulado pelo decreto que ele mesmo editou.

Segundo a Força Tática Municipal, o veículo passou mais de 08h abandonado nas proximidades da Rua 07 e só foi identificado na noite de quarta-feira (29) após a iniciativa dos policiais de fazer a checagem da placa.

Imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo Portal 6, mostram que a caminhonete foi deixada no local durante a madrugada por três homens desconhecidos.

Não se sabe se suspeitos continuam em Anápolis ou retornaram para Alexânia. A reportagem não conseguiu contatar Allysson, que postou stories no Instagram afirmando que nada sofreu e teve apenas prejuízos materiais.