O governador de Mato Grosso Mauro Mendes Ferreira (DEM), 56 anos, está internado no Hospital Sírio Libanês em São Paulo desde o sábado (1).

Ele, que é natural de Anápolis, foi diagnosticado com pneumonia e segundo publicação que fez no Instagram, passa bem e continua trabalhando.

Segundo a assessoria de imprensa do governador, foi afastada a possibilidade de infecção pela Covid-19, após o político feito “uma bateria de exames”.

Mauro foi diagnosticado com Covid-19 no começo do mês de junho e já está curado da doença.

O mandatário deu entrada neste sábado (1º) de tarde no hospital após sentir-se mal.

Ele já estava em São Paulo, e conforme a sua assessoria havia participado de reunião de trabalho na capital paulista.