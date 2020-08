Apesar de todo o Hemisfério Sul estar oficialmente no inverno, agosto já é tradicionalmente conhecido por ser um dos meses mais quentes em Goiás.

Os últimos dias, porém, tem surpreendido de um jeito diferente os moradores de Anápolis. Na manhã desta terça-feira (04), por exemplo, a cidade chegou a registrar uma temperatura de 12ºC.

Conforme o Climatempo, não há nenhuma possibilidade de chuva, mas o frio pode ficar ainda mais intenso ao longo da semana, principalmente nesta quarta-feira (05), que deverá chegar aos 10ºC.

No Twitter, são diversas as reações dos anapolinos, que apesar de gostarem de um clima mais fresco, já não aguentam mais os pés gelados.

Em outras reações, internautas afirmam que já não sabem mais se estão em Anápolis ou em locais congelantes, como Alasca e Polo Norte.

Será que estou em Anápolis ou no Alasca? Que frio Jesus

misericórdia eu to em Anápolis ou no polo norte?? que frio do caramba

— helo (@helocarvalho__) August 4, 2020