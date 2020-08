O Portal 6 alertou logo que iniciou o mês: vai fazer frio em agosto. E a previsão para Anápolis se cumpriu.

Com as baixas temperaturas, na casa dos 10ºC e à noite sensação térmica de menos nas regiões mais altas, atividades corriqueiras se tornaram um desafio.

É o caso até de tomar um banho ou… ter de sentar no vaso para realizar as necessidades.

Em tempos de pandemia da Covid-19 sair da rotina é muito difícil, mas não impossível. Para te ajudar, fizemos uma lista com seis maneiras para curtir esse friozinho.

1) – Faça um prato diferente

via GIPHY

Pelo Youtube mesmo é possível encontrar várias receitas para fugir do comum. Já pensou em aprender fazer fondue? Poder ser uma opção!

2) – Peça uma besteira no iFood

Por que não matar aquela vontade de tomar um caldo ou comer uma pamonha? Além de realizar seu desejo, você também estará ajudando os comerciantes locais!

via GIPHY

3) – Se exercite em casa

Se você é membro do clube do whey e não está a fim de ir correr no calçadão da Avenida São Francisco, treine em casa. O exercício físico faz muito bem para a saúde e ainda te esquenta!

via GIPHY

4) – Monte sua própria sessão de cinema

Com Netflix, Prime Vídeo, Globo Play, HBO GO e demais plataformas de streaming nem precisa dizer que opções não vão faltar. Vista um pijama, leve o cobertor pra sala, faça uma pipoca, chame seu amor e se joguem no sofá!

via GIPHY

5) – Volte às antigas

Nem todos têm um amor, mas todos têm uma família, seja biológica ou de consideração. Que tal voltar às antigas na época em que jogar adedonha, UNO, banco imobiliário e afins eram moda? Escolha um tapete felpudo e divirta-se!

via GIPHY

6) – Seja solidário

Se você puder, doe aquele agasalho ou cobertor em bom estado para quem precisa, sobretudo para os que não têm um lar e vive em situação de rua. Liberte seu espírito anapolino!

via GIPHY