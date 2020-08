O Portal 6 alcançou um novo recorde de acessos locais, conforme o relatório consolidado do Google Analytics, plataforma que permite a contabilização.

Ao todo, foram 3.625.000 entradas para acompanhar as mais de 400 notícias e reportagens que mantiveram a população de Anápolis e região informada sobre acontecimentos mais relevantes do dia a dia.

Jornalista e diretor comercial do Portal 6, Weverthon Dias comemorou o feito, especialmente durante este período atípico de pandemia que exige a apuração e acompanhamento das informações de interesse da população.

Segundo ele, os dados mostram que o veículo ganhou ainda mais público na web e que o internauta segue interessado em consumir notícias locais.

“Temos consciência do crescimento da demanda por informação neste momento e ficamos gratos pela demonstração de confiança da população em nosso trabalho”, agradece.

“Estamos no caminho certo e nos consolidando cada vez mais como um dos mais relevantes portais de notícia do estado”, lembra.

Comemoração

Em agosto, o Portal 6 completa cinco anos de existência. Foi o primeiro de Anápolis a operar apenas com profissionais de formação universitária em Comunicação.

Ao longo do mês haverá novidades tanto no site quanto nas redes sociais, promete o diretor comercial.

“Estamos preparando uma campanha especial de aniversário, além de promoções com anunciantes e o relançamento de produtos jornalísticos como a segunda temporada do Tema de Hoje, que volta com patrocínio”, adiantou.