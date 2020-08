O Procon Anápolis elaborou uma pesquisa de preço com 31 opções de presentes como, por exemplo, relógios, calçados, perfumes, em 13 estabelecimentos comerciais da cidade que atuam no segmento de eletrônicos e eletrodomésticos , perfumaria, roupas e acessórios.

O levantamento aponta variação de até 515,78% na compra de um relógio masculino, cujo preço oscila entre R$ 129,90 a R$ 799,90, dependendo do modelo. Em seguida, o tênis ocupa a segunda maior variação custando em média R$ 94,45 – variação de 451,38%.

Ainda entre os itens de roupas e acessórios, a opção mais em conta para quem deseja economizar é o sapatênis, sendo encontrado pelo preço de R$ 49,90 a R$ 119,90 – variação de 140,28%.

Mas para quem prefere um presente mais sofisticado, os produtos eletrônicos podem ser uma boa opção. Entre os itens pesquisados, o barbeador elétrico da marca Philips – o preço oscila entre R$ 99,90 a R$ 219,00. Outra opção é o aparador de pelos multigroom da marca Philips, sendo vendido entre R$ 159,90 a R$179,90.

Porém se a escolha for por perfumes, a variação é de até 27,89%, no caso do frasco Invictus Eau de Toilette (100ml) da marca Paco Rabanne, o preço encontrado é de R$ 398 a R$ 509. Da mesma marca, o perfume One Million Eau de Toilette (100ml) tem variação de 26,24% e o preço médio é de R$ 457,00.

Outro frasco bastante requisitado é o Kourus (100ml) da marca Yves Saint Laurent, cujo preço oscila entre R$ 269 a R$ 339 – variação de 26,02%.

Dicas de compras

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, antes de comprar o frasco de perfume é preciso verificar se a embalagem contém as informações necessárias como, por exemplo, instruções de uso, características, registro do órgão competente, prazo de validade, composição, volume e quantidade, além de condições de armazenamento e identificação do fabricante.

No caso de roupas e acessórios, o consumidor deve ficar atento com a política de troca da empresa, pois a lei só garante se o produto apresentar defeitos. A troca por motivo de cor, tamanho ou modelo é uma liberalidade do estabelecimento, que se prometer a possibilidade, terá que cumprir.

“As informações devem ser claras aos consumidores e de preferência estampadas nas etiquetas, no caixa ou na nota fiscal, na hora da compra”, informa a pasta.

“Ao adquirir produtos eletroeletrônicos, não se esqueça de solicitar teste no aparelho escolhido e a demonstração de funcionamento”, completa.

De acordo com o órgão, o produto deve vir acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e relação da rede autorizada de assistência técnica.

Independente de termo escrito, o Código de Defesa do Consumidor, estipula uma garantia legal de 90 dias para produtos duráveis. Os produtos importados também devem seguir essas determinações.

O Procon Anápolis ainda adverte que a emissão de Nota Fiscal é uma obrigação do fornecedor e pretende tomar medidas contra todos que desrespeitarem a norma.

Veja a pesquisa completa.