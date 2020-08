Como adiantado pelo Portal 6, o prefeito Roberto Naves (PP) publicou vídeo na noite desta quinta-feira (06) comunicando que Anápolis retornou para o grau leve da matriz de risco.

Pelas redes sociais, o mandatário detalhou que durante o período em que o município ficou no grau moderado foram realizadas diversas reuniões com as entidades civis, de artistas a feirantes.

Esse último grupo, de acordo com Roberto, foi o que mais chamou atenção.

“Eles explicaram o seguinte: se não tem feira e não tem venda, naturalmente o produtor deixa de produzir e se não tem produção os preços dos produtos tendem a aumentar”.

Para Roberto, a saída do grau moderado é para ser encarada como ‘uma oportunidade de retorno ao trabalho’. Os percentuais que definem o nível da matriz foram revistos levando em consideração a nova realidade da pandemia.

O Portal 6 apurou que com até 70% dos leitos de Covid-19 ocupados, o município ficará no grau leve; de 70% a 90% no moderado; e somente acima de 90% é que está previsto o lockdown.

A nota produzida pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) embasando as mudanças deve ser publicada ainda nesta quinta no Diário Oficial.

No vídeo, Roberto ressalta que o risco leve se refere ao colapso do sistema de saúde e não à contaminação pelo novo coronavírus. “Porque o contágio é alto”, lembrou.

Assista: