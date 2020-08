O período de isolamento social colocou em alta as lives nas redes sociais e artistas de todo o país têm feito shows para a população poder acompanhar de casa.

Além de trazer música à quarentena, as transmissões ao vivo também arrecadam doações para instituições, ONGs e hospitais.

De sexta-feira (07) a domingo (09), 38 lives de todos os estilos estão marcadas. Se puder fique em casa e aproveite!

Sexta-feira (07)



16h – Elton John – ao vivo na Turquia (2001) (YouTube)

19h – Zé Neto e Cristiano (YouTube)

19h – Padre Reginaldo Manzotti (YouTube)

19h – Festival de Inverno Rio 2020 com Thiago Martins, Ferrugem e Marcelo D2 (YouTube)

19h – Leandro Lehart (YouTube)

20h – Solange Almeida e Walkyria Santos (YouTube)

20h – Live da Nega (Fernanda Marx) (YouTube)

20h – Sandro DJ (YouTube)

20h20 – Gustavito & Laura Catarina (Instagram)

20h30 – Banda Crazy (YouTube)

21h – Midian Lima (YouTube)

21h – Between the Buried and Me (Twitch)

21h30 – Caetano Veloso (Globoplay)

22h – Gui Boratto (GetBe App)

22h30 – José Augusto (YouTube)

23h59 – L_cio (GetBe App)

Sábado (08)

15h – Festival de Inverno Rio 2020 com Barão Vermelho, Detonautas e Raimundos (YouTube)

16h – Vitão (OnLive)

17h – Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Edson e Hudson (YouTube)

17h – Illusionize (YouTube)

18h30 – The Fevers (YouTube)

19h – Mastruz com Leite e Cavalo de Pau (YouTube)

19h – Russo Passapusso (YouTube)

19h – DJ Maraknã (YouTube)

19h – Circuito Musical (YouTube)

20h – Marília Mendonça (YouTube)

20h – Sandro DJ (YouTube)

21h – DJ Marcio Fernandes (YouTube)

Domingo (09)

13h – Zeca Pagodinho (YouTube)

13h30 – César Menotti e Fabiano (YouTube)

14h – Iury & Fernandes (YouTube)

15h – Daniel (YouTube)

15h – Xande de Pilares (YouTube)

15h – Blitz (YouTube)

15h – Banda Parangolé (YouTube)

15h45 – Fábio Jr. (YouTube)

16h – Mr. Orange (YouTube)

18h – Arlindinho Cruz (YouTube)

19h – Flávio Venturini (YouTube)

19h – Vou Pro Sereno (YouTube)

20h – Sandro DJ (YouTube)