Lá no Texas, nos Estados Unidos da América (EUA), um bebê de dois meses vem dando o que falar. Tudo por conta de um vídeo fofíssimo que viralizou.

Ele foi gravado pela mãe do pequeno, que ficou em choque após retornar o cumprimento de ‘oi’ feito por ela em um momento em família.

“Querido, você faz dois meses amanhã!”, diz, surpresa, a mãe. “Essas são as primeiras palavras de Kerry? Não sei”, completa.

Kerry é o nome do bebê. A mãe se chama Shakiemah e o pai, que aparece no fundo do registro dando risadas, Antônio.

Assista: