Uma confusão no Residencial Flamboyant, bairro do extremo Leste de Anápolis, terminou com um jovem socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O caso ocorreu na noite deste sábado (08) e o rapaz, segundo relatos de populares, teria sido agredido na cabeça com uma foice.

As causas e motivações ainda são desconhecidas e uma viatura da Polícia Militar (PM), que esteve no local, encaminhou um suspeito para Central de Flagrantes.

O Portal 6 apurou que o jovem teve afundamento de crânio e uma perda de sangue intensa e foi levado consciente e orientado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A unidade ainda não emitiu boletim médico com o estado de saúde do paciente.