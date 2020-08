Foi levado para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, na manhã desta segunda-feira (10), o jovem de 22 anos que atropelou duas crianças no Jardim Esperança, no extremo da região Sul de Anápolis.

O caso ocorreu no domingo (09), quando o condutor, bêbado, subiu a calçada e acertou as vítimas em cheio com um VW Gol. Junto dele estavam dois passageiros, de 22 e 23 anos.

Uma das crianças, um garotinho de nove anos, chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), mas como precisava de um atendimento especializado, teve de ser transferido para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

É que com o impacto do atropelamento, ele teve a perna esquerda dilacerada e cortes no tórax e queixo.

Ao Portal 6, o HUGOL informou que a criança está na ala pediátrica e apresenta estado clínico regular. Ele também está consciente e consegue respirar sem ajuda de aparelhos.

A unidade, no entanto, se recusou a informar à reportagem sobre a possibilidade de salvar a perna do menino ou se será necessária a amputação.

Vídeo feito por familiares e compartilhado nas redes sociais, inclusive pelo delegado Manoel Vanderic, que é titular da Delegacia de Trânsito e será responsável pela investigação, mostra no chão resquícios de carne do garoto após o atropelamento.

A outra criança atingida, do sexo feminino, foi encaminhada ao Hospital Municipal Jamel Cecílio sem risco de morte.