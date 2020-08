Toda pessoa gosta de se sentir bem e com a auto estima elevada. Uma das principais ferramentas utilizadas é a maquiagem, que transforma e ilumina a aparência.

Pensando nisso, a maquiadora Rarinne Costa, que atua com beleza desde 2012 em Anápolis e é especialista em Design de Sobrancelhas, decidiu iniciar turmas online de automaquiagem.

O lançamento oficial do curso ocorrerá na próxima quarta-feira (12). Enquanto isso, os interessados podem fazer uma pré-inscrição, com direito a promoção de R$ 210 para R$ 148.

“Deus me abençoou nesse sonho de espalhar meus conhecimentos e criei meu curso online. Agora todos terão a oportunidade de aprender pela internet. Planejei esse curso com muitos diferenciais para ajudar meus alunos a crescerem com um aprendizado exclusivo”, afirmou.

Durante o curso, os participantes aprenderão sobre cuidados com a pele, colorimetria, preenchimento da sobrancelha, como fazer a pele perfeita, esfumados, delineado e contorno.

Haverão ainda lições sobre como aplicar cílios postiços, maquiagem para dia e noite, como aplicar glitter, como economizar comprando maquiagens, lista de produtos e muito mais.

A pré-inscrição com o preço promocional pode ser feita diretamente clicando aqui.