A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está ofertando 2.395 vagas para graduações em mais de 30 municípios do estado, tanto no sistema presencial quanto no de ensino a distância (EaD).

As oportunidades são para ingressar na universidade já no segundo semestre de 2020. Não há provas.

Das vagas disponíveis, 1.203 são para cursos da área de Educação e Licenciaturas, 564 para Ciências da Saúde e Biológicas, 219 para Ciências Tecnológicas, 85 para Ciências Sociais Aplicadas e 324 vagas na área de Ciências Agrárias e Sustentabilidade.

O processo seletivo será realizado inteiramente online – como medida de proteção contra a pandemia do novo coronavírus- e abrirá vagas para reingresso, transferência interna, transferência externa e portadores de diploma de curso de graduação.

As vagas foram disponibilizadas através do programa Minha Vaga, lançado no dia 29 de julho, e é através do próprio site do programa que as inscrições devem ser feitas.

Mais informações sobre os editais e o portal para inscrição podem ser encontradas aqui.