Uma ação conjunta da Polícia Militar (PM) de Anápolis, do Grupo de Policiamento Tático (GPT) de Porangatu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada nesta segunda-feira (10), teve sucesso em impedir uma operação de furto de motocicletas.

Os agentes anapolinos receberam uma denúncia anônima informando que um carro obtido por estelionato estaria sendo utilizado na prática dos furtos.

Junto das demais corporações, os policiais conseguiram localizar o automóvel em um trecho da BR-153 próximo a Anápolis e prender os dois homens envolvidos na ação.

Aos militares, os suspeitos informaram que as motocicletas furtadas já haviam sido despachadas e que o destino final era o Tocantins.

Rapidamente, uma operação foi montada com as três forças policiais, que conseguiu interceptar o veículo que carregava as motos. A apreensão aconteceu nas proximidades de Porangatu, município do extremo Norte de Goiás.

Segundo a PM, as várias motocicletas apreendidas foram furtadas em Anápolis há algumas semanas.

Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados às delegacias respectivas e se encontram à disposição da Justiça.