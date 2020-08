View this post on Instagram

🚦🚧 Atenção: A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) informa que a Rua Angelo Teles, quadra B, na Praça dos Trabalhadores, Bairro Jundiaí, estará interditada nesta quarta-feira, dia 12 de agosto, das 8h às 11h, para demolição de um imóvel nas imediações. A CMTT recomenda aos motoristas que passam pelo local a buscar rotas alternativas durante o período de interdição.