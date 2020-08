Viralizou o vídeo de um cliente que se recusou a medir a temperatura para detectar se tinha Covid-19 e atacou o atendente de um hotel em Varginha (MG).

O caso ocorreu no último sábado (08) e foi tornado público nesta terça-feira (11).

As imagens mostram que o cliente se irrita com o protocolo de prevenção ao novo coronavírus e posteriormente ataca o atendente, com um pedestal de proteção e depois com socos.

Mas ele certamente se arrependeu.

O funcionário reagiu à agressão e a briga só foi interrompida quando uma mulher retira o agressor do saguão do hotel.

Ao jornal Estado de Minas, a Polícia Civil informou que investiga o caso.

Imagens mostram agressão de cliente a um recepcionista em hotel de Varginha pic.twitter.com/O6DR2gPPLa — Estado de Minas (@em_com) August 11, 2020