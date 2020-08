A maquiadora Rarinne Costa, famosa em Anápolis por atuar com beleza desde 2012 e especialista em Design de Sobrancelhas, lança nesta quarta-feira (12) um curso exclusivo de automaquiagem.

As aulas serão ministradas totalmente online e o investimento é de R$ 210. Interessados também podem ganhar um desconto e pagar apenas R$ 148, basta utilizar o cupom: LANCAMENTO.

Durante o curso, os participantes aprenderão sobre cuidados com a pele, colorimetria, preenchimento da sobrancelha, como fazer a pele perfeita, esfumados, delineado e contorno.

Haverão ainda lições sobre como aplicar cílios postiços, maquiagem para dia e noite, como aplicar glitter, como economizar comprando maquiagens, lista de produtos e muito mais.

“Deus me abençoou nesse sonho de espalhar meus conhecimentos e criei meu curso online. Agora todos terão a oportunidade de aprender pela internet. Planejei esse curso com muitos diferenciais para ajudar meus alunos a crescerem com um aprendizado exclusivo”, afirmou.

Para adquirir e iniciar o curso, basta clicar aqui .