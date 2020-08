A noite desta terça-feira (11) foi de correria para policiais militares que tiveram de montar uma verdadeira força tarefa para prender um homem de 53 anos, no Centro de Anápolis.

A corporação, inicialmente, recebeu a informação de que três homens bêbados estavam brigando nas proximidades de um bar e, em meio às ofensas, surgiram ameaças de que pegariam armas de fogo para resolverem a situação.

Quando os agentes chegaram, encontraram apenas dois homens no endereço e não havia nada de ilícito com eles. Porém, em poucos instantes, o terceiro passou pela guarnição com uma Toyota Hilux branca.

Os policiais deram ordem para parar, mas o condutor acelerou para fugir. Em um determinado ponto, chegou até a parar com o veículo e se voltar contra a viatura para atropelar a equipe, que havia acabado de desembarcar.

Para detê-lo, foi necessário chamar reforços para cercar a Hilux, atirar nos dois pneus traseiros da caminhonete e de quatro militares para colocar as algemas. O homem estava tão embriagado que mal conseguia andar e ainda xingou e tentou socar a equipe.

Sabendo que não conseguiria mais escapar, o motorista tentou se livrar da prisão oferecendo dinheiro para os policiais.

Enquanto a Hilux foi guinchada diretamente para o Centro Pátio, o homem teve de ser levado para a Central de Flagrantes e está à disposição da Justiça para responder por direção perigosa, desobediência, tentativa de suborno, resistência, embriaguez ao volante, desacato e ameaça.