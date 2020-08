Ao seguir uma denúncia anônima sobre uma movimentação suspeita que sempre acontecia na parte da noite em uma casa no bairro Eldorado, localizado na região Sudeste de Anápolis, a Polícia Militar (PM) acabou se surpreendendo com o que encontrou.

Isso porque, no final da tarde desta terça-feira (11), após questionarem a moradora, uma cadeirante de 24 anos, ela confirmou as suspeitas e admitiu ter drogas escondidas no local.

Mas as surpresas não terminaram por aí. Ao se dirigirem ao quarto, cômodo que a jovem confirmou estarem as drogas, os policiais encontraram mais de 60 pequenas porções, do que aparentava ser crack, escondidas dentro de um bebê conforto.

A moça se defendeu dizendo que estava apenas “guardando” os entorpecentes para alguém, mas se recusou a identificar a pessoa.

Diante disso, tanto a jovem quanto as drogas foram encaminhadas à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuada pelo crime inafiançável de tráfico de drogas.