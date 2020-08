View this post on Instagram

A Polícia Militar do Estado de Goiás apoia e divulga a Campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica! . Confira o vídeo produzido pela Patrulha Maria da Penha e pela Assessoria de Comunicação Social da PMGO, em que uma mulher que sofre violência doméstica e tem dificuldade em pedir socorro conta com o apoio dos profissionais das farmácias e da Polícia Militar de Goiás. . Está sendo vítima de violência doméstica e tem dificuldade para pedir socorro? Faça um X vermelho na mão e mostre ao funcionário de uma farmácia. Não é necessário dizer nada sobre a violência. Ele saberá o que fazer. . Você não está sozinha na luta contra a violência doméstica!