Reportagem do Portal 6 publicada na manhã desta sexta-feira (14) mostrou que a Coordenação Estadual da Patrulha Maria da Penha, braço da Polícia Militar no atendimento e combate à violência contra mulher, escolheu Anápolis para iniciar a operação de cumprimento de medidas protetivas de emergência.

Segundo a comandante da Patrulha, tenente-coronel Michela Rodrigues Bandeira, somente na quinta-feira (13), um total de 100 foram executadas no municípios pelas equipes chefiadas por ela.

“Tivemos neste ano de 2020, entre janeiro e julho, o registro de 577 medidas protetivas só em Anápolis. Por ser a cidade mais violenta em relação a violência doméstica em Goiás, foi onde decidimos começar a operação”, explicou a oficial.

Nos últimos meses não foram poucos os casos que chegaram ao conhecimento da imprensa anapolina sobre violências físicas e psicológicas contra mulheres da cidade. As vítimas costumam ser esposas, filhas, irmãs, ex-namoradas e até vizinhas.

Era o prenúncio do que agora está aferido preliminarmente, já que o ano ainda não terminou e a pandemia, que enclausurou famílias em casa, também contribuiu para o aumento nos conflitos.

Como as autoridades do município enxergam a situação? Que preocupações e caminhos os poderes e entidades apresentam para lidar com essa realidade? Há avanços que podem ser reconhecidos e potencializados para diminuir casos?

São perguntas que o Portal 6 tenta responder a partir do pronunciamento de várias personalidades procuradas pela reportagem ao longo da tarde.

Nem todas requisitadas enviaram notas, como o prefeito de Anápolis Roberto Naves (PP); os deputados estaduais Antônio Gomide (PT) e Coronel Adailton (PP – não encontrado); federais Rubens Otoni (PT) e Major Victor Hugo (PSL); Diocese de Anápolis (sem sucesso de contato) e Conselho de Pastores de Anápolis (o presidente não atendeu às ligações nem retornou contato).

Leandro Ribeiro (PP) – presidente da Câmara Municipal de Anápolis

As denúncias aumentaram e precisamos estar atentos ao que as vítimas e familiares precisam nesse momento. A equipe da Patrulha Maria da Penha tem total apoio do Legislativo.

Em 2019 os vereadores estimularam o debate para que seja instituído no ensino municipal um planejamento coletivo anual e reuniões ampliadas com a comunidade escolar, para tratar do combate à violência contra a mulher.

A Câmara de Anápolis participou dos debates e cobranças para a criação de instrumentos que garantam a segurança das mulheres. Como a mobilização da sociedade que culminou, em 2018, com a criação do Juizado da Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher, previsto para Anápolis.

Amilton Filho (SDD) – deputado estadual:

As medidas protetivas são um importante instrumento para garantia dos direitos das mulheres. Seu descumprimento deve ser punido com o rigor da lei.

Geli Sanches (PT) – vereadora e pré candidata à Prefeitura de Anápolis:

Votaram a favor da lei somente a bancada do partido dos trabalhadores: Vereador Luiz Lacerda, Lisieux Borges e Alfredo Landim. É preciso acolher, cuidar e implementar um trabalho pontual com as famílias.

Me entristece muito a rejeição pela Câmara dos vereadores de uma lei que impedia a contratação no serviço público de agressores condenados, cuja a sentença já tenha sido transitada em julgado, de minha autoria.

Elinner Rosa (MDB) – vereadora:

É com muito pesar que chega ao meu conhecimento que Anápolis é a cidade com mais casos de violência doméstica no estado de Goiás, registrando somente no período entre janeiro e julho deste ano um total de 577 medidas protetivas.

No ano passado, no Plenário da Câmara Municipal, já debatíamos sobre o crescimento da incidência de denúncias de violência doméstica, durante uma audiência pública realizada por mim. No evento reunimos integrantes dos segmentos sanitários, educacionais, legislativos e judiciários, de modo a analisarmos sob amplas perspectivas soluções e protocolos para amparar do melhor modo as vítimas. Esta é uma bandeira que faço questão de levantar, tanto por ser mulher, quanto por ocupar uma cadeira entre os vereadores, o que me dá a oportunidade de evidenciar esse tema.

Por esta razão encaro também essa notícia como um sinal de avanço no sentido de que as mulheres anapolinas estão cada vez mais conscientes dos riscos que correm e procuram denunciar os maus-tratos sofridos por seus companheiros. Isso reflete o resultado das diversas ações e campanhas realizadas pelo Conselho Municipal do Direito da Mulher, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. A coragem dessas vítimas somada ao fato de que com a pandemia todos passamos a ficar tempo em casa podem ser alguns dos motivos por trás do aumento de casos de violência doméstica.

Gostaria de parabenizar o trabalho realizado pela Patrulha Maria da Penha em Anápolis, bem como o Conselho Municipal do Direito da Mulher, pela assistência destinada às vítimas. Ressalto ainda o apelo para que as mulheres que ainda se encontram nessas mesmas circunstâncias compreendam que existem em nossa cidade órgãos responsáveis por oferecem amparo àquelas que decidem colocar um fim às agressões sofridas.