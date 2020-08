View this post on Instagram

Nota de falecimento: 2° Tenente R/R Jucelino Gomes É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do 2° Tenente R/R Jucelino Gomes. O militar faleceu nesta segunda (17), devido a um infarto em sua residência, na cidade de Anápolis. A Polícia Militar do Estado de Goiás se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar e fortalecer a todos os familiares e amigos!