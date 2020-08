Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) usou o Twitter para informar na manhã desta terça-feira (18) que a polícia do estado prendeu o estuprador da menina de dez anos.

A detenção do homem, que não teve a identidade revelada, ocorreu durante a madrugada.

“Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza”, disse o pessebista.

A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentadano no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 18, 2020

Segundo o site O Antagonista, o estuprador estava escondido na cidade mineira de Betim.

Ao longo do dia, as forças de segurança capixaba deverão informar mais detalhes da operação.

No dia anterior, a garota foi submetida a um aborto no Recife (PE) devido ao risco de morte que a gravidez, já no quinto mês, estava trazendo.

O caso se tornou conhecido nacionalmente após uma radical bolsonarista divulgar o nome da vítima e o local onde o procedimento seria realizado.

Centenas de religiosos e políticos de extrema direita foram para porta do hospital a fim de evitar que o médico acessasse a unidade e realizasse o aborto.

A criança deve ter alta nos próximos dias.