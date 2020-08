View this post on Instagram

BOLETIM MÉDICO: Cauan Máximo, continua internado na UTI, com quadro grave, mas estável no momento, obteve melhora clínica desde ontem à tarde. Fez nova tomografia do tórax hoje, que também mostrou discreta melhora do comprometimento pulmonar, o que nos deixa muito felizes e agradecidos a Deus, aos amigos e a todos que torcem e enviam mensagens positivas. Cauan mantém-se em em oxigenioterapia contínua. Agradecemos ao @drwandervan e a toda a equipe médica e demais profissionais do hospital em que ele ficou até ontem, pelo ótimo tratamento oferecido. Pedimos a todos que continuem se lembrando dele nas suas orações 🙏🙏🙏. Estamos confiantes na cura do nosso amigo @cauancec. Att, Família Máximo Família Cleber & Cauan