Desde que ingressam no ensino superior, o maior sonho dos estudantes é passar por todas as disciplinas com sucesso e alcançar a tão desejada formatura. No entanto, muitos tiveram a solenidade adiada por causa da pandemia do novo coronavírus.

A UniEVANGÉLICA, que soma esforços para garantir que os acadêmicos concluam seus cursos e entrem no mercado de trabalho preparados para novos desafios, tem estudado ações para contribuir com a formação dos alunos, como as formaturas virtuais.

Na próxima quinta-feira (20), às 19h, o reitor Carlos Hassel Mendes conduzirá a primeira cerimônia de colação online da história da instituição, para alunos de praticamente todos os cursos.

“A legislação garante aos acadêmicos universitários o direito de colarem grau na forma virtual. A UniEVANGÉLICA se preparou para esse momento e é com muito orgulho que damos a esses estudantes a oportunidade de passarem pela última etapa antes do tão sonhado diploma”, explicou.

De acordo com o presidente da Associação Educativa Evangélica e Chanceler do Centro Universitário de Anápolis, Ernei de Oliveira Pina, esses avanços são importantes para garantir a continuidade dos estudos aos mais de 10 mil acadêmicos da UniEVANGÉLICA

“Existe um clima institucional para garantir, mesmo em meio à pandemia da COVID-19, que nossos estudantes tenham um futuro brilhante pela frente. Estamos felizes em proporcionar isso a eles e vamos continuar avançando. Nossa missão é assegurar que todos possam investir em suas carreiras e exercer suas profissões”, afirmou.

A transmissão acontecerá ao vivo, pelo canal da UniEVANGÉLICA no Youtube.