Uma linha de máscaras colecionáveis pensada especialmente para as crianças foi lançada pelo Burger King nesta quarta-feira (19) e por tempo limitado ela estará disponível em todos os restaurantes da rede no país.

O foco, conforme o Burger King, é auxiliar mães e pais que encontram desafios no estímulo às crianças em relação à adoção do uso do recurso de proteção.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as máscaras são um dos melhores recursos para evitar o contágio do novo coronavírus.

As colecionáveis do Burger King são laváveis de algodão e imitam os rostos de animais, como cachorro, coelho, gato, jacaré, tubarão e urso, e podem ser conseguidas na compra do combo King Jr. por R$ 19.

Também há a opção de elas serem adquiridas individualmente por R$ 14,90, mas somente até o dia 29 de setembro.