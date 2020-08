Pesquisa do Instituto Ipsos apontou que o Brasil é um dos países que mais se opõe ao aborto no mundo. Entre os entrevistados, apenas 16% acreditam que a prática deveria ser permitida em qualquer situação, porcentagem bastante abaixo da média global, de 44%.

Com relação as 25 federações que participaram do levantamento, o país está entre os três mais intolerantes ao aborto, empatado com o Peru e atrás apenas da Malásia, onde apenas 10% da população concorda com a interrupção da gravidez sempre que uma mulher optar.

Outros 38% dos entrevistados acreditam que o aborto deve ser permitido apenas em casos específicos, como estupros. Já 21% julgam que a prática só é justificável caso a vida da grávida esteja em risco, e 13% consideram o ato ilegítimo em qualquer circunstância. 12% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar sobre o tema.

O Brasil, no entanto, já foi mais tolerante ao aborto. Entre os que concordam com o ato invariavelmente e os que são a favor apenas em casos específicos, o país soma 54% de pessoas em 2020, um tombo comparado aos 67% que consideravam a hipótese em 2019.

Confira os países mais intolerantes ao aborto:

Malásia

Brasil e Peru

México

Polônia

Japão

África do Sul

Argentina

Índia

Estados Unidos

Chile