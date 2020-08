Muitos sonham em ingressar no ensino superior, mas acabam abrindo mão desse desejo por não possuírem disponibilidade para estarem integralmente dentro da sala de aula.

Com objetivo de auxiliar esse público, a Faculdade Anhanguera de Anápolis criou o Premium, que é uma modalidade de ensino semipresencial para cursos que normalmente exigem muitas atividades práticas, e com carga horária elevada.

Funciona assim: todas as disciplinas teóricas podem ser feitas de qualquer dispositivo conectado na internet, de casa, no trabalho, ou nos intervalos do dia a dia, tudo pela plataforma online da instituição, contando com a maior estrutura de satelitária do Brasil e estúdios de alto padrão com tecnologia de referência mundial.

Já as aulas práticas são ofertadas nos laboratórios com a mesma estrutura dos cursos presenciais, equipamentos modernos e de alto padrão.

Nesta modalidade são ofertados cursos como Farmácia, Biomedicina, Engenharias, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Educação Física e Agronomia.

Todos eles também estão com bolsas de mais de 50%, por isso as mensalidades têm o valor de R$ 399 + Bolsas + Oferta de incentivo de matrícula.

Interessados devem preencher o formulário online da Anhanguera para se inscrever gratuitamente para o vestibular.