Tenente Graciano, da Polícia Militar (PM), foi a vítima do grave acidente que ocorreu na noite desta quarta-feira (19) na BR-153, entre Anápolis e Jaraguá.

O veículo que o militar dirigia colidiu frontalmente com um caminhão na altura do distrito de Interlândia, próximo das 20h.

Ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local para realizar o socorro.

O tenente chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), mas não resistiu.

Lotado em Jaraguá, ele era muito querido e conhecido pela comunidade do município.

Estava, segundo reportado pelo radialista Dude Bill, a caminho do trabalho quando sofreu o acidente.