Revolucione suas ideias no evento beneficente dedicado ao mercado imobiliário: o Renascence Brokers.

O evento teve a 1° Edição nos dias 27 e 28 de agosto de 2019 com o tema “Conhecimento e Liberdade”.

Conferiu 1300 pessoas por dia de evento, meia tonelada de alimentos não perecíveis, 29 patrocinadores e 15 conceituados nomes do setor imobiliário.

Com o sucesso do ano anterior, no ano de 2020 teremos a 2° Edição do Renascence Brokers com inúmeras personalidades do ramo imobiliário como Pedro Barbosa, Gleybiony Carmargo, Ricardo Martins, Andreyve Melo.

O evento 100% gratuito, será transmitido via YouTube e terá oito horas de duração com palestras, talk show e bate-papo.

E uma mega novidade: os alimentos não perecíveis arrecadados serão doadas a ONGs e instituições carentes.

Para você que busca solução e transformação para sobressair-se na retomada pós-pandemia, se inscreva aqui: www.renascencebrokers.com.br ou entre em contato pelo telefone (62) 99545 8204.

Estudantes que se inscreverem receberão um certificado de horas extracurriculares.