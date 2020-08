Após ficar entre a vida e a morte por conta da Covid-19, o cantor Cauan, da dupla com Cleber, recebeu alta da UTI nesta segunda-feira (24) e foi transferido para um quarto.

Agora com alta médica, ele seguirá com o tratamento no Hospital Anis Rassi, em Goiânia.

Enquanto ficou na UTI, Cauan esteve em um quadro grave chegando a ter 75% de comprometimento das funções dos órgãos pulmonares.

“Mas Graças a Deus isso já está sendo recuperado. Estou aqui ainda usando um oxigênio, mas logo logo estarei livre dele”, disse o sertanejo em vídeo.

“Tenho certeza que Deus promoveu uma cura muito grande, na minha alma em primeiro lugar. Em segundo lugar, no meu corpo, pulmão”, continuou.

Os pais do cantor também estão internados após serem contaminados com o novo vírus. O vídeo emocionou internautas.