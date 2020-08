O cantor Cauan, da dupla com Cleber, falou sobre o polêmico vídeo que viralizou enquanto ele estava na UTI lutando contra os sintomas da Covid-19

Na gravação, feita em março, o sertanejo disse: “vem em nós, coronavírus”. Neste mês de agosto, ele, o pai e a mãe testaram positivo para a doença.

Cantor Cauan antes de contrair o vírus… a legenda e com vocês… pic.twitter.com/GMJDeZYXes — GOIANOS FURANDO A QUARENTENA (@vigiaquarentena) August 18, 2020

Agora, aguardando apenas novos exames para receber alta, o cantor, que ficou entre a vida e a morte, afirmou em entrevista à revista IstoÉ que o período no hospital o fez rever a posição.

“Sim, me arrependo das coisas que eu fiz no passado, os vários erros cometi, entre eles, esta falta de sabedoria, de ironizar algo sério. Mas também não me martirizo. Não fico com isso na cabeça”, disse nesta terça-feira (25).

“Me arrependo daquela pessoa que eu era, das besteiras que eu falava e que agora eu não falo mais e nem pretendo falar”, complementou.

“Só que isso não me incomoda, eu olho pra trás e vejo superação e olho agora no sentido de conscientizar pessoas e de falar para as pessoas que não estão levando a situação da pandemia a sério”, finalizou.

Cauan também avaliou ninguém esta imune ao novo coronavírus. “Eu nunca tive problemas de saúde graves, nem vícios de cigarro, praticava esportes e, mesmo assim, fui acometido e parei na UTI”.

Sobre a recuperação dos pais, ele está otimista. “Acredito que pela nossa fé e pela nossa esperança, Deus está fazendo uma obra e logo nós estaremos juntos”.