O sertanejo Cauan Máximo, da dupla com Cleber, recebeu alta na manhã desta quarta-feira (26) do Hospital Anis Rassi, em Goiânia.

Diagnosticado com Covid-19, o cantor passou duas semanas em tratamento hospitalar e chegou a ter 70% do pulmão comprometido.

Cauan ainda não está 100% curado da doença e, segundo a assessoria de imprensa da dupla, vai continuar se recuperando em casa, ao lado da família.

No Instagram, ele publicou um vídeo emocionante em que faz uma oração e agradece por todo apoio recebido.

“Fui despertado bem cedinho aqui no hospital e acredito que foi por Deus para fazer uma oração, Deus colocou uma oração no meu coração, e eu queria compartilhá-la com vocês esse momento”.