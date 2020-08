Viralizou a gravação do trecho de uma aula remota do Colégio Estadual da Polícia Militar Dr. Cesar Toledo, uma das unidades de ensino mais bem conceituadas de Anápolis.

O vídeo, que antes estava restrito apenas em grupo de WhatsApp, vazou e foi repercurtido no Twitter pela conta Coisas que só acontecem nas Escolas Brasileiras — onde já acumula mais de 170 mil visualizações até esta quarta-feira (26).

Ele mostra um estudante atrapalhando a aula de uma professora com a reprodução do hit A perereca da vizinha tá sentada na minha vara, do DJ Lucas Beat e do DJ Thiago Mendes.

“Desliga o áudio, por favor”, pede a docente no início da reprodução sem se dar conta do que está acontecendo. “Quem está com o áudio ligado, desliga”, reitera sem ser atendida.

Com a música continuando tocando, uma das alunas presentes se manifesta. “Desliga o áudio”, diz se referindo ao estudante que veicula a música.

Apesar do intuito humorístico, a gravação gerou polêmica e revolta. “Falta de respeito com professor não é engraçado e quem discorda faça o favor de ir pra **** que *****”, diz um dos comentários.

Veja:

a perereca da vizinha ta sentada na minha vara pic.twitter.com/377Vd5n8IM — Coisas que só acontecem na escola brasileira (@escolanosense) August 26, 2020