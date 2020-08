A menos de um mês do início da propaganda eleitoral, Anápolis conta com mais de 30 obras de responsabilidade da gestão Roberto Naves (PP).

É o que aponta o levantamento feito pela assessoria de comunicação da Prefeitura, a pedido do Portal 6.

Por não estarem didaticamente relacionadas no Portal da Transparência, a reportagem solicitou ao departamento que as dividissem entre as que estão em andamento, paradas e abandonadas.

A fase da obra, a porcentagem de execução e o valor de cada uma delas foram igualmente requisitadas.

Mais emblemática, a da Câmara Municipal, cuja realização é de competência do Poder Executivo, não apareceu.

A Prefeitura nega que haja obras abandonadas, mas ainda há algumas que foram herdadas da gestão João Gomes e que sequer têm previsão de retomada – como a unidade de saúde do Jardim Alexandrina.

A lentidão da Justiça é um entrave apontado para não conclusão da canalização do Córrego Água Fria, também oriunda do governo anterior.

Enquanto há obras que não caminham, outros quase R$ 3 milhões serão gastos com construções a partir de 31 de agosto. Todas com contratos assinados recentemente.