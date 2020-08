A direção do Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) Dr. Cesar Toledo já identificou o responsável por atrapalhar uma aula remota da instituição e viralizar o vídeo.

“É um ex-aluno que não se adaptou ao colégio e saiu há uns dois anos, mais ou menos. Ele conseguiu um acesso indevido na plataforma”, informou a subcomandante Gláucia Alves da Costa.

Ao G1, a profissional também disse que o CEPMG registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil (PC) como ato infracional.

Gláucia ainda revelou que outras instituições de ensino da cidade investigam invasões realizadas pelo mesmo ex-aluno do colégio.

“Ele já tentou isso em outros, não foi só no nosso. Pelo menos no nosso caso foi apenas uma música ruim, pois há casos de invasão inclusive com uso de imagens pornográficas”, pontuou.

O funk utilizado pelo invasor é A perereca da vizinha tá sentada na minha vara, do DJ Lucas Beat e do DJ Thiago Mendes.

No Twitter Coisas que só acontecem nas Escolas Brasileiras, a gravação acumula mais de 600 mil visualizações até a noite desta sexta-feira (28).

Navegue pelo assunto Gravação de aula remota em colégio militar de Anápolis vaza e causa polêmica Vídeo repercutido no Twitter já acumula mais de 170 mil visualizações