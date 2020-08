Familiares, amigos e colegas de farda, admiradores e até o cantor Cauan, da dupla com Cleber, estão em corrente de oração pela recuperação do tenente-coronel Hrillner Braga Ananias, subcomandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), em Anápolis.

Reconhecido e admirado em todo o estado de Goiás pelos serviços prestados, o oficial está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Goiás, em Goiânia, após ser diagnosticado com a Covid-19.

Hrillner, acordo com o boletim médico deste sábado (29), encontra-se sedado e respirando por aparelhos. Por conta da doença, o subcomandante do 3º CRPM apresentou complicações no pulmão, fígado e rins e está tendo de realizar hemodiálise.

Porém já houve uma discreta melhor no quadro de saúde. O oficial está reagindo bem ao tratamento e exames comprovaram um aumento nas células de defesa do organismo. Confiante, a família pede que as orações continuem.

Cauan, que se recupera em casa da Covid-19, também está com os pais internados e fez uma oração em prol do subcomandante do 3º CRPM e dos demais acometidos pela doença.

“Vamos ter muita fé em Deus, vamos acreditar. Deus pode todas as coisas, Deus pode operar um milagre na vida dele”, declarou o sertanejo em vídeo à Cristiane Ramos, esposa do tenente-coronel Hrillner. Assista: