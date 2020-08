O estado de saúde do homem e da mulher que sofreram acidente no km 15 da GO-030, na noite deste sábado (29), é grave.

O caso ocorreu na altura do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) quando um veículo colidiu com a motocicleta em que eles estavam.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acionada, socorreu o homem, que teve a perna decepada no local e ferimentos no braço.

Já a mulher, atendida na pista pelo Corpo de Bombeiros, sofreu trauma abdominal e fraturas no fêmur.

Ao Portal 6, as equipes informaram que ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O motorista do veículo, segundo testemunhas que chamaram a Polícia Militar (PM), nada sofreu e fugiu após provocar o acidente.

A reportagem não conseguiu contato com o Batalhão Rodoviário para saber se ele já foi localizado e detido.