Reconhecido por pesquisas de mercado como o veículo na internet mais acessado e relevante de Anápolis e do interior de Goiás, o Portal 6 completou cinco anos de existência neste mês de agosto.

O selo comemorativo e o novo pacote gráfico, já presentes no template do site e redes sociais, foi lançado na tarde deste domingo (30) para dar início à campanha de aniversário desenvolvida pela Agência Porta, dos publicitários Felipe San e Alexandre Nogueira.

“Escrevendo a História de Anápolis” foi o slogan escolhido para representar o papel importante que o veículo desempenhou até aqui, mas sobretudo pelo papel importante que o jornalismo profissional ganhou neste momento de pandemia.

Ao longo dos próximos dias, além das peças ON e OFF, o Portal 6 mostrará aos internautas diversas novidades. A mudança da redação (do Jundiaí para o edifício London Eye Offices, no Centro) é a principal delas.

Ainda em fase de instalação, o projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Osvaldo Fideles e atende à nova realidade da empresa – que ganhou novos profissionais neste ano e precisava de um espaço maior e mais centralizado.

Promoções

As promoções no Instagram também serão turbinadas nos próximos dias, promete o jornalista Weverthon Dias, diretor comercial do Portal 6.

“É a forma de agradecer nosso público e estreitar ainda mais essa proximidade que temos com os internautas anapolinos”, explicou.

Reportagens especiais

Diretor de Conteúdo e editor-chefe, o jornalista Danilo Boaventura adianta está desenvolvendo com os repórteres uma série especial que contará a história do Portal 6.

“Será a oportunidade, por exemplo, de explicar o porquê de termos esse nome, a função dos títulos engraçados, a linguagem peculiar das publicações e falar abertamente sobre nossa linha editorial”, afirma.