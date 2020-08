A Saneago, por meio das redes sociais, anunciou no início da tarde deste domingo (30) que o abastecimento de água em Anápolis será momentaneamente afetado em algumas regiões da cidade.

De acordo com a companhia, a causa do problema se dá ao fato dos técnicos estarem “executando reparo em adutora de água tratada” no município.

A previsão é que a normalização do sistema ocorra de forma gradual, ao longo da madrugada desta segunda-feira (31).

No comunicado, a Saneago pediu a compreensão da população afetada e alertou quanto à necessidade de realizar um consumo moderado da água presente nos reservatórios domiciliares.

#Anápolis Técnicos executam reparo em adutora, por isso o abastecimento está afetado em alguns bairros. A previsão é que a normalização do sistema ocorra, gradualmente, ao longo da madrugada desta segunda-feira (31). Confira os bairros afetados: https://t.co/g5ajZVqu9J — Saneago (@SaneagoNaRede) August 30, 2020

Veja a lista dos bairros que serão afetados pela falta de água

Bom Clima, Jardim Calixto, Jardim Gonçalves, Jardim Samambaia, Jibran El Hadj, Nossa Senhora Abadia, Novo Paraíso, Olhos D’Água, Paraíso, Residencial Bela Vista, Residencial Florença, Residencial Pedro Ludovico, Santa Rita, Santa Rosa, Santo André, Setor Sul Jamil Miguel, Victor Braga, Vila Mariana, Vila Miguel Jorge, Vila Popular Munir Calixto e Vila São Joaquim.