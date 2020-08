A Therapies Love Kids é uma clínica de reabilitação neurológica especializada nos mais diversos segmentos de terapias para crianças.

A unidade possui profissionais altamente qualificados e capacitados para atender os mais diversos tipos de síndromes e transtornos de forma multidisciplinar.

Dentre todas as síndromes e transtornos, a clínica busca sempre aprofundar os conhecimentos, qualificando toda a equipe para que possa levar um protocolo com resultados reconhecidos cientificamente.

A Análise do Comportamento Aplicada (ABA) é uma das principais metodologias aplicadas na unidade, pois estuda comportamentos socialmente relevantes.

ABA – Análise do Comportamento Aplicada

Na Therapies Love Kids, há profissionais da Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Musicoterapia, Psicomotricidade e Psicopedagogia que trabalham com a ABA.

As intervenções estudadas e aplicadas por cada uma das especialidades têm objetivo de aumentar a autonomia e independência de crianças típicas, que tem desenvolvimento regular, ou atípicas, que possuem atrasos no desenvolvimento por condições neurológicas, como autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, entre outros.

A terapia ABA é realizada de forma intensiva e abrange todo o contexto familiar, escolar e social dos pacientes.

Em casos de crianças atípicas, o ideal é iniciar o tratamento assim que observado os atrasos, pois quanto mais nova, mais rápido a criança poderá apresentar um quadro de evolução.

Já para as crianças típicas, a metologia ABA pode ser utilizada em vários aspectos que dependem da demanda da criança, como dificuldades de aprendizagem e problemas comportamentais.

Agendamento

Os pais podem agendar uma avaliação ou uma conversa com os profissionais da clínica através dos telefones (62) 9 8602-6410 e (62) 3978-0058.

A Therapies Love Kids fica na Avenida José Paranhos, nº 110, quadra 30, lote 30, no bairro Jundiaí, Anápolis.

