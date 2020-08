Nesta segunda-feira (31), Anápolis alcançou 208 óbitos por Covid-19 com a divulgação por parte da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de mais três vidas perdidas.

Segundo a pasta, elas ocorreram nas últimas 24h. Foram vítimas um idoso, de 74 anos, e duas idosas, 80 e 85 anos.

Mais 139 casos também se confirmaram nesse intervalo de tempo, sendo 71 de moradores do sexo feminino, com idade entre cinco meses e 94 anos, e 63 do sexo masculino, de 03 a 91 anos.

Anápolis, ao todo, acumula 8.825 registros desde o início da pandemia. Destes, 5.667 já não estão mais ativos com a recuperação dos pacientes. Os demais estão em isolamento domiciliar ou internados.