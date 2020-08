A denúncia anônima de uma possível festa clandestina no Residencial Copacabana, região Sudoeste de Anápolis, terminou com a detenção de uma grávida de 20 anos, no sábado (29).

O caso teve início quando uma moradora das proximidades ficou incomodada que a família da residência estaria promovendo aglomeração de pessoas e ouvindo música muito alta.

Chegando no endereço, os policiais viram quando uma jovem saiu correndo para dentro da casa. Pelo muro de um vizinho, perceberam que havia um grande pé de maconha sendo cultivado em um vaso.

A mãe da garota foi quem abriu o portão para que os militares entrassem e, de imediato, a equipe questionou quem era e por que havia fugido quando avistou a viatura se aproximando.

A mulher contou que era a filha dela, e que estava na residência apenas para ajudar a desmontar alguns móveis, porque a jovem e o marido iam se mudar.

Foi neste momento que a garota apareceu e contou que correu por medo. Aos policiais, ela mostrou que, além da maconha, também tinha mais porções da droga escondidas entre as roupas, dentro do quarto.

A mãe pediu para que a jovem não fosse algemada porque está grávida de três meses. O pedido foi atendido pela corporação e, na delegacia, a gestante afirmou veementemente que todo o entorpecente pertencia ao marido.

Mesmo assim, ela foi colocada à disposição da Justiça e deverá responder por tráfico de drogas, que é inafiançável.