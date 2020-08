A queda da inflação fez o Governo Federal reduzir o reajuste do salário mínimo para o próximo ano.

Segundo o projeto do Orçamento de 2021, enviado nesta segunda-feira (31) ao Congresso Nacional, o mínimo subirá para R$ 1.067 em 2021.

A quantia é inferior a que foi proposta em abril deste ano pelo governo, onde o valor da remuneração seria de R$ 1.079.

O novo valor proposto deve ser pago ainda em fevereiro e representa um aumento de R$ 22 quando comparado ao salário mínimo atual, de R$ 1.045.

Apesar disso, ele cai em R$ 12 em relação ao que foi apresentado pela pasta no inicio deste ano.

O valor, no entanto, pode ser revisto na proposta de Orçamento da União dependendo da evolução dos parâmetros econômicos.

Conforme o Ministério da Economia, a queda da inflação decorrente da retração da atividade econômica impactou o reajuste do mínimo.

Em abril, a pasta estimava que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) encerraria 2020 em 3,19%. No projeto do Orçamento, a estimativa foi revisada para 2,09%.

A regra de reajuste do salário mínimo que estabelecia a correção do INPC do ano anterior mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos) de dois anos antes perdeu a validade em 2019.

O salário mínimo agora é corrigido apenas pelo INPC, considerando o princípio da Constituição de preservação do poder de compra do mínimo.