Um homem de 48 anos acionou a Polícia Militar na noite deste domingo (30) para denunciar ter vivido momentos de constrangimento e violência no MC Donalds de Anápolis, no bairro Andracel Center.

No local, ele contou aos militares que fez o pedido de um único sanduíche e, depois de aguardar um tempo, a funcionária apareceu para entregar quatro.

Ao dizer que queria apenas um dos lanches, a mulher teria ficado irritada, começando a falar palavras de baixo calão e afirmando que chamaria a polícia para o cliente.

Neste momento, apareceu na fila um rapaz que, para defender a funcionária, teria tentado agredir o homem com socos e ainda quebrado um vidro traseiro do veículo com chutes.

Em seguida, o casal teria fugido do estabelecimento. Por isso, os policiais registraram o caso e orientaram a vítima a procurar a Central de Flagrantes para denunciar a situação.