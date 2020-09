Em pleno funcionamento desde novembro de 2019, a Policlínica Popular vem ganhando cada vez mais espaço entre os anapolinos por ofertar atendimentos médicos personalizados e com preços populares.

Ao todo, a clínica oferece mais de 35 especialidades. Dentre elas estão as principais, como Neurologia, Gastroenterologia, Proctologia, Psiquiatria adulto e infantil, Cardiologia, Ginecologia e Pneumologia.

No local, os pacientes também conseguem fazer exames laboratoriais, ecocardiograma, eletrocardiograma, ultrassonografias, endoscopia, colonoscopia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiografias e fonoaudiologia.

“Somos um centro especializado em Gastrologia e proctologia, realizando endoscopia, colonoscopia e procedimentos com o menor preço do mercado, sala completa com equipamentos novos para realização de exames e procedimentos com segurança” explicou o Dr. Mateus Nogueira, responsável técnico da Policlínica.

Aqueles que precisarem de atendimento odontológico também encontram profissionais capacitados no espaço.

O objetivo da clínica é de sempre reunir em um só lugar, com preços acessíveis, todos atendimentos da área da saúde que a população necessita.

A Policlínica Popular funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 20h, e aos sábados, das 07h às 12h.

Interessados pode agendar as consultas e exames pelos telefones (62) 99452-6500 e (62) 3702-9001. Mais informações estão no Instagram.