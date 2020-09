A Hypera Pharma, empresa farmacêutica dona de marcas como a Neoquímica e a Brainfarma, muito conhecidas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), fechou um acordo milionário com o Corinthians, um dos mais tradicionais clubes do futebol brasileiro.

E é justamente uma destas marcas que será contemplada no nome do estádio do time, previamente conhecido como ‘Arena Corinthians’, que agora passará a ser chamado de ‘Neo Química Arena’.

O contrato que cedeu os direitos de nome à empresa foi anunciado pelo clube, via redes sociais, nesta terça-feira (1º), data que é comemorado o aniversário de 110 anos do Corinthians.

BEM-VINDA NEO QUÍMICA! Agora a arena mais bonita do mundo está oficialmente batizada. A química bateu forte 🖤😎#ArenaNeoQuimica # VaiCorinthians pic.twitter.com/DI1wPLcOoi — Corinthians (@Corinthians) September 1, 2020

No acordo, que garante os naming rights à Hypera Pharma por um período de 20 anos, a empresa se compromete a pagar um total de R$ 300 milhões ao time, dividido em cerca de 20 parcelas anuais.

O montante deve ser destinado à parte do pagamento do próprio estádio, já que o clube possui uma grande dívida com a Caixa Econômica Federal, principal financiadora do projeto, que foi inaugurado em 2014 como um dos palcos para a Copa do Mundo daquele ano.

Em tempo

O anúncio tem dado o que falar nas redes sociais.

De um lado, os corintianos comemoram a entrada do dinheiro nos cofres do clube, que vem sofrendo com dívidas há alguns anos.

Do outro, páginas de humor e rivais de outros times brincam com a parceria e sugerem até nomes de medicamentos para batizar os setores do estádio.

Agora a gaviões vai ficar no setor Doril , tomou gol , sumiu…. — alkmimreis ᶜʳᶠ (@alkmim_reis) September 1, 2020