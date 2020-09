Uma moradora do Residencial Flor do Cerrado I Etapa, de 58 anos, procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Pessoa com Deficiência de Anápolis nesta segunda-feira (31) para fazer uma grave denúncia.

Ela contou que foi contratada para cuidar de uma jovem de 21 anos com deficiência durante o período de dois meses, enquanto a mãe está na Espanha. No entanto, já está responsável pela garota há três meses.

A mulher afirma que a genitora prometeu retornar do país europeu no dia 15 de agosto. Depois, afirmou que só conseguiria chegar no último dia 27, mas ainda não apareceu.

Desde então, não responde mais as mensagens e a mulher sustenta que não tem como mais viver nessa situação, pois está sem salário e o auxílio da jovem é recebido por um irmão que está em Recife.

Não bastassem todos esses problemas, a casa em que a garota vive também é alugada e o proprietário teria pedido o imóvel de volta, já que faz tempo que não recebe o valor do aluguel.

As duas estariam sobrevivendo com ajuda de vizinhos e doações de cesta básica.

O caso foi registrado como abandono de incapaz e deverá ser investigado pela Polícia Civil.